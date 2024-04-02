Баскетболисты Жбанов и Зайцев стали мастерами спорта России

Защитнику «Зенита» Георгию Жбанову и капитану УНИКСа Вячеславу Зайцеву присвоены спортивные звания «Мастер спорт России», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Приказ был подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным за высокие спортивные достижения баскетболистов.

В текущем сезоне 26-летний Жбанов сыграл 29 матчей, набирая в среднем 3,6 очка. 34-летний Зайцев провел 38 игр, в которых в среднем набирает 3,4 очка. Оба игрока в составе УНИКСа стали победителями Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.