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Сегодня, 14:20

Баскетболисты Жбанов и Зайцев стали мастерами спорта России

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Защитнику «Зенита» Георгию Жбанову и капитану УНИКСа Вячеславу Зайцеву присвоены спортивные звания «Мастер спорт России», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Приказ был подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным за высокие спортивные достижения баскетболистов.

В текущем сезоне 26-летний Жбанов сыграл 29 матчей, набирая в среднем 3,6 очка. 34-летний Зайцев провел 38 игр, в которых в среднем набирает 3,4 очка. Оба игрока в составе УНИКСа стали победителями Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.

Источник: Telegram-канал УНИКСа
Баскетбол
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