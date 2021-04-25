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«Автодор» в гостях обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

15:54
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«Автодор» в гостях победил «Химки» (80:84) в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным стал игрок «Химок» Эрик Макколлум, набравший 29 очков.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — «Автодор» (Саратов) — 80:84 (24:28, 18:20, 16:14, 22:22)

25 апреля. Химки. «БЦ МО».

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