«Автодор» в гостях обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
15:54
«Автодор» в гостях победил «Химки» (80:84) в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным стал игрок «Химок» Эрик Макколлум, набравший 29 очков.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Химки» — «Автодор» (Саратов) — 80:84 (24:28, 18:20, 16:14, 22:22)
25 апреля. Химки. «БЦ МО».
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