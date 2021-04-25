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ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

16:05
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ЦСКА дома победил «Нижний Новгород» (85:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Габриэль

Лундберг, в активе которого 20 очков. У гостей 19 очков набрал Антон

Астапкович.

В параллельном матче «Калев» в гостях обыграл «Енисей» — 94:89.

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ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 85:84 (22:22, 24:25, 22:14, 17:23)

25 апреля. Москва. «УСК ЦСКА».

«Енисей» (Красноярск) — «Калев» (Таллин) — 89:94 (30:14, 19:23, 22:27, 18:30)

25 апреля. Красноярск. «Арена-Север».

«Астана» (Нур-Султан) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 74:109 (17:25, 21:32, 24:17, 12:35)

25 апреля. Нур-Султан. «СК Велотрек».

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 77:98 (19:17, 18:29, 14:29, 26:23)

25 апреля. Казань. «Баскет-Холл».

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