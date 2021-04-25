ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА дома победил «Нижний Новгород» (85:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Габриэль
Лундберг, в активе которого 20 очков. У гостей 19 очков набрал Антон
Астапкович.
В параллельном матче «Калев» в гостях обыграл «Енисей» — 94:89.
Баскетбол
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Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 85:84 (22:22, 24:25, 22:14, 17:23)
25 апреля. Москва. «УСК ЦСКА».
«Енисей» (Красноярск) — «Калев» (Таллин) — 89:94 (30:14, 19:23, 22:27, 18:30)
25 апреля. Красноярск. «Арена-Север».
«Астана» (Нур-Султан) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 74:109 (17:25, 21:32, 24:17, 12:35)
25 апреля. Нур-Султан. «СК Велотрек».
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 77:98 (19:17, 18:29, 14:29, 26:23)
25 апреля. Казань. «Баскет-Холл».
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