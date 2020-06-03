Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход центрового Кайла Хайнса из московской команды.

33-летний американец выступал за ЦСКА с 2013 года. Вместе с командой он дважды выиграл Евролигу (всего в карьере — 4 раза) и пять раз — Единую лигу ВТБ.

— Это далеко не лучший день для клуба и наших болельщиков, — цитирует Ватутина официальный сайт клуба. — Конечно, каждому из нас казалось, что Кайл и ЦСКА связаны неразрывно, мы еще до сегодняшнего утра надеялись продолжить сотрудничество, но все же жизнь дает нам новые испытания.

Кайл провел у нас семь великолепных сезонов, помог выиграть два титула чемпиона Евролиги, блестяще справлялся с функциями капитана, стал настоящим символом команды. Его вклад в наши общие успехи нельзя переоценить, и мы с большим уважением относимся к решению игрока принять новый вызов, начать новый этап в своей жизни.

Нам — товарищам по команде, тренерам, штабу клуба, болельщикам — будет недоставать Кайла, будем скучать по Джианне, Ане и Джастину, мы все желаем здоровья и счастья всей дружной семье Хайнсов. Огромное спасибо за все эти годы! Еще увидимся.