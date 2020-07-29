Андрей Кириленко: «Не взял бы Шведа в свою команду, чтобы усиливать игру со скамейки»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «СЭ» оценил решение защитника сборной России Алексея Шведа продлить контракт с «Химками».

— Он уже был в НБА, если бы мечтал туда вернуться, то искал бы любую возможность для этого, — отметил Андрей Кириленко. — Но для чего ему это нужно? Он уже получил этот опыт. Поверьте, если бы ему дали железобетонную позицию игрока старта, то он бы 100 процентов уехал. Сейчас же из-за пандемии многие клубы стараются омолодить состав. Леше же уже за 30. Не думаю, что многие клубы Лиги были бы готовы взять возрастного баскетболиста, выступающего на позицию первого-второго номера, на длительный контракт. А он заслуживает именно такого.

Ему не надо идти в НБА, чтобы быть на подыгрыше, выступая по 15-17 минут. Игрок его типа должен играть по 30 минут и только тогда он будет эффективен. Я его обожаю, но не взял бы его в свою команду, чтобы усиливать игру со скамейки.

В НБА Швед выступал в составе «Миннесоты» (2012-2014), «Филадельфии» (2014) и «Хьюстона» (2015). (Тимур Ганеев).

Полностью интервью Андрея Кириленко — здесь.