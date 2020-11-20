Американский разыгрывающий Теодор вернулся в УНИКС

УНИКС подписал контракт с разыгрывающим Джорданом Теодором.

30-летний баскетболист подписал контракт с казанским клубом до конца сезона-2020/21. Теодор выступал за УНИКС в сезоне-2019/20 и покинул команду в межсезонье.

В прошлом сезоне американец набирал в среднем 10,3 очка, 4,5 подбора и 7 результативные передачи в матчах Единой лиги ВТБ. В Кубке Европы Теодор набирал 8,7 очка, 2,2 подбора и 4,8 ассиста в среднем за игру.