Алексей Швед: "Химки" сыграли намного лучше, команднее, чем в первом матче с УНИКСом"

Защитник "Химок" Алексей Швед после победы над УНИКСом во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ отметил, что команда сыграла намного лучше, чем в первой встрече.

- Сегодня мы меньше бросали трехочковых, старались идти под кольцо и играли на наших "больших", - цитирует пресс-служба клуба Шведа. - Малькольм Томас и Джордан Мики очень хорошо сыграли, плюс подключились Сережа Моня и Андрей Зубков. Отличный результат, так как сыграли намного лучше, команднее. Сейчас едем домой, где постараемся взять оба матча. Понятно, что УНИКС не хотел проигрывать, поэтому они перестроились в защите. Может быть, в концовке мы где-то "замялись", но потом сыграли хорошо, при этом промазали свободные броски. Если бы забили эти броски, соперник к нам так близко не подобрался бы. Я не думаю об УНИКСе и их игре, всегда в голове держу только свою команду и своих ребят. Конечно, УНИКС – молодцы, но нужно думать, что мы будем делать. В Химках постараемся выиграть оба матча, так как на нашей стороне будет и родной зал, и болельщики. Очень хочется, чтобы пришли все и поддержали нас, как следует. Будет тяжело, но мы должны справиться. В Казани очень было слышно наших болельщиков, которые сидели и за скамейкой и наверху, большое им спасибо. У нас отличные болельщики, которые всегда поддерживают команду. Мы всегда вместе, как одна семья.