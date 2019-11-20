Александр Лукашенко: «Эти «Цмоки» как цмокали, так и цмокают всем подряд»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал выступление «Цмоки-Минск»?.

— В баскетболе дело совсем плохо: там как эти «Цмоки» цмокали, так и цмокают всем подряд, — сказал Лукашенко в эфире телеканала «СТВ». — Стыдно даже новости слушать.

И последняя игра с Великобританией, по-моему, играли девушки. В два раза выиграли.

О чем это говорит? Это говорит о том, что в мозгах не все в порядке у спортсменов и тренеров. Они могут блестяще сыграть, а в следующем матче с соперником, который, извините меня, на уровне дворовой команды, они могут проиграть.

«Цмоки-Минск» в 6 матчах Единой лиги ВТБ не одержал ни одной победы и расположился на последнем месте в турнирной таблице.