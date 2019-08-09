Алан Уильямс стал игроком "Локомотива"

Краснодарский "Локомотив" договорился о подписании контракта с центровым Аланом Уильямсом. 26-летний американец, поигравший в НБА, заключил соглашение по схеме "1+1", сообщили "Известия" со ссылкой на источник, близкий к окружению игрока. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

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