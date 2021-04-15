Президент УНИКСа прокомментировал возвращение своей команды в Евролигу
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Казанский УНИКС обыграл итальянский «Виртус» (107:100) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Европы. Это позволило российскому клубу получить путевку в Евролигу на следующий сезон.
«Все бились сегодня, настрой был отличный, — отметил «СЭ» президент УНИКСа Евгений Богачев. — Жаль, что травму получил Джордан Морган. Надеюсь, что повреждение не такое серьезное. Посмотрим. Прифтис выиграл пока главный матч в карьере. Для него это первый выход в Евролигу. Хорошее достижение. Продолжаем свой путь в Еврокубке. Впереди «Монако».
«Монако» стал первым финалистом баскетбольного Кубка Европы 9 апреля. Французская команда во втором матче победила испанскую «Гран Канарию» и взяла верх в серии до двух побед.
(Тимур Ганеев)
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