Президент УНИКСа прокомментировал возвращение своей команды в Евролигу

Казанский УНИКС обыграл итальянский «Виртус» (107:100) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Европы. Это позволило российскому клубу получить путевку в Евролигу на следующий сезон.

«Все бились сегодня, настрой был отличный, — отметил «СЭ» президент УНИКСа Евгений Богачев. — Жаль, что травму получил Джордан Морган. Надеюсь, что повреждение не такое серьезное. Посмотрим. Прифтис выиграл пока главный матч в карьере. Для него это первый выход в Евролигу. Хорошее достижение. Продолжаем свой путь в Еврокубке. Впереди «Монако».

«Монако» стал первым финалистом баскетбольного Кубка Европы 9 апреля. Французская команда во втором матче победила испанскую «Гран Канарию» и взяла верх в серии до двух побед.

(Тимур Ганеев)