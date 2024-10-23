«Лейкерс» обыграли «Миннесоту», Леброн сыграл с сыном

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете обыграли «Миннесоту» со счетом 110:103.

Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Энтони Дэвис, набравший 36 очков и сделавший 16 подборов. Леброн и Бронни Джеймсы впервые сыграли в одном матче НБА. 39-летний форвард и его 20-летний сын вместе появились на площадке во второй четверти, став первым дуэтом отец-сын в истории НБА.

В следующем матче «Лейкерс» 26 октября сыграют с «Финиксом», «Миннесота» днем ранее встретится с «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 110:103 (22:23, 33:19, 27:32, 28:29)

23 октября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».