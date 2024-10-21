Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 11:17

Кириленко рассказал о сложностях в поиске соперников для сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос о поиске соперников для сборной России.

«Нам приходится искать соперников в тех регионах, с которыми не очень знакомы. Многие страны, многие федерации из-за определенного международного отношения [к России] очень деликатно подходят к вопросам контактов, турниров, приезда на игры. Это большой сдерживающий фактор. Но мы в таких условиях, приходится работать», — цитирует Кириленко ТАСС.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Андрей Кириленко
РФБ
Читайте также
Лавров назвал обманом заявления Байдена о готовности к переговорам с РФ по ЯО
Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю в титульном бою за пояс IBF
BI сообщило о переходе экономики США в эру большей инфляции и хаоса
Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат мира по велотреку
В МИДе предостерегли партнеров от поддержки «плана победы» Зеленского
Станкович стал похож на Абаскаля, у «Локо» появилась неожиданная проблема, а «Зенит» превратился в мишень для нападок. Четыре главных вывода после 12 тура РПЛ
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости