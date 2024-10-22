Карри стал самым высокооплачиваемым баскетболистом мира

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал лидером списка самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА в сезоне-2024/25, сообщает Sportico.

Доход 36-летнего американца составил 155,8 миллиона долларов, из которых 55,8 миллиона — зарплата и 100 миллионов — сторонний доход.

Предыдущие 11 лет лидером был форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который в этом сезоне заработает 133,7 (48,7+85) миллиона долларов.

Далее расположились Яннис Адетокунбо («Милуоки», 103,8 миллиона), Кевин Дюрэнт («Финикс», 97,9), Дэмиэн Лиллард («Милуоки», 66,8), Джоэл Эмбиид («Филадельфия», 59,4), Никола Йокич («Денвер», 59,4), Девин Букер («Финикс», 58,2), Пол Джордж («Филадельфия», 57,7), Брэдли Бил («Финикс», 57,7), Джимми Батлер («Майами», 56,8), Кавай Леонард («Клипперс», 56,7), Лука Дончич («Даллас», 55), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 53,9), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан», 52,7).