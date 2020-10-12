Симона Байлз, Серена Уильямс и Майкл Джордан претендуют на награду People's Choice Awards

Оглашены номинанты в одной из самых престижных премий США People's Choice Awards. В номинации Game Changer of 2020 («спортсмен года») представлены:

Бабба Уоллес (автогонки NASCAR)

Леброн Джеймс (баскетбол)

Майкл Джордан (баскетбол)

Наоми Осака (теннис)

Расселл Уилсон (американский футбол)

Сабрина Ионеску (баскетбол)

Серена Уильямс (теннис)

Симона Байлз (спортивная гимнастика)

People's Choice Awards вручается с 1975 года по итогам голосования обычных зрителей. Отдельная номинация для спортсменов появилась в 2018 году. Ее первой обладательницей стала Серена Уильямс. В прошлом году награду получила Симона Байлз.

Церемония пройдет в ночь с 15 по 16 ноября.