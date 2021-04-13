Мальцев назначен на пост главного тренера «Химок»

Российский тренер Андрей Мальцев возглавил клуб московской области «Химки».

Напомним, 15 января специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после отставки Римаса Куртинайтиса.

«Благодарю руководство клуба за доверие и поддержку. Хочу сказать особое спасибо нашей команде: игрокам, тренерскому штабу, персоналу, которые в сложный момент поверили мне и усердно работали. Мы вышли в плей-офф Единой Лиги ВТБ, впереди у нас новые цели и задачи. Приложим все силы, чтобы оправдать доверие болельщиков и всех, кто поддерживает клуб», — цитирует Мальцева официальный сайт команды.

После 24 туров Евролиги «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице.