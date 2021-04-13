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Мальцев назначен на пост главного тренера «Химок»

14:47
Андрей Мальцев. Фото БК «Химки»
Андрей Мальцев. Фото БК «Химки»
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Российский тренер Андрей Мальцев возглавил клуб московской области «Химки».

Напомним, 15 января специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после отставки Римаса Куртинайтиса.

«Благодарю руководство клуба за доверие и поддержку. Хочу сказать особое спасибо нашей команде: игрокам, тренерскому штабу, персоналу, которые в сложный момент поверили мне и усердно работали. Мы вышли в плей-офф Единой Лиги ВТБ, впереди у нас новые цели и задачи. Приложим все силы, чтобы оправдать доверие болельщиков и всех, кто поддерживает клуб», — цитирует Мальцева официальный сайт команды.

После 24 туров Евролиги «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2021/april/4662/

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