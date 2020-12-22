Новый сезон НБА: полмиллиарда прибыли и 160 страниц против ковида

Дюрант постарается вывести «Бруклин» в финал Востока, Леброн — удержать титул, а новички — ярко проявить себя

НБА вступает в сезон, который по непредсказуемости можно сравнить только с далеким 1946 годом, когда Национальная баскетбольная ассоциация образовалась в результате слияния АБА и НБЛ. Но для начала вернемся в прошлый чемпионат. На фоне абсолютного лидерства США по количеству заболевших коронавирусом в мире НБА показала фантастический результат, организовав идеальный «пузырь» в Орландо. В ходе доигровки сезона-2019/20 не было выявлено ни одного заболевшего. Превзойти это достижение невозможно, его можно только повторить. Гениальность «пузыря» подтверждается многочисленными случаями заболевания ковидом после того, как команды покинули Орландо и стали предоставлены сами себе во время трай-аутов и первых тренировок.

Дополнительные 500 миллионов, минимум отдыха

Новый же сезон начнется по привычной схеме: команды будут играть дома и на выезде. Поэтому велика вероятность, что игроки и тренеры будут выбывать из строя на довольно продолжительные периоды. Очень хочется, чтобы это не случалось в плей-офф, когда на счету каждая боевая единица. Хотя у каждой команды будет ковид-офицер, который должен будет следить за соблюдением каждого из правил, описанных на 160 страницах (!) регламента, а владельцы клубов пообещали создать условия стерильности на своих аренах не хуже, чем в Диснейленде.

Шесть команд начнут сезон играми со зрителями: «Кливленд», «Хьюстон», «Новый Орлеан», «Юта» и «Торонто». Причем канадскому клубу на время пришлось перебраться в Тампу, так как канадские власти не разрешают никому въезжать в страну без соблюдения 14-дневного карантина.

Еще один важный момент: между окончанием одного сезона и началом следующего был самый короткий перерыв в истории — всего 10 недель (обычно около четырех месяцев). С одной стороны, многие игроки не успели восстановиться. С другой, например, у не приглашенных в «пузырь» «Голден Стэйт» перерыв между официальными играми составит 280 дней. Это может привести либо к повышенной травматичности, либо к тому, что тренеры будут очень дозированно использовать своих лидеров в первые несколько месяцев. При этом у раннего начала сезона есть и плюсы. Это принесет Лиге около 500 миллионов долларов дополнительной прибыли. Это связано с тем, что игры будут проводиться в рождественские дни, когда самое дорогое эфирное время для рекламы.

В ноябре мы увидели первый в истории виртуальный драфт-2020. Клубы выбирали практически вслепую, учитывая, что юные таланты практически не играли в сезоне-2019/20. Поэтому даже среди игроков, попавших в топ-20, мы наверняка увидим не одного «кота в мешке». Хотя ряд участников драфта уже ярко проявили себя в предсезонке. В первую очередь это Айзек Окоро (потенциальный лидер «Кливленда»), Дени Авдия (самый высокий пик из Европы) и Патрик Уильямс (уже успел стать любимцем болельщиков «Чикаго»). А особого упоминания заслуживает новоиспеченный разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл, который пока оправдывает весь ажиотаж вокруг своей персоны. Посмотрите, что вытворяют эти парни.

Дюрант против «Голден Стэйт» в матче открытия

Особый смак сезону придает и гонка за приз самого ценного игрока сезона (MVP). Опрос среди генеральных менеджеров показал, что MVP в третий раз подряд станет Яннис Адетокумбо. Но все специалисты ожидают еще большего прогресса от Луки Дончича, очередного суперсезона от Леброна Джеймса и возвращения в строй после тяжелой травмы Кевина Дюранта.

В целом «Бруклин» с Дюрантом и Кайри Ирвингом, а также новым тренером Стивом Нэшем уже в первом совместном сезоне вполне могут штурмовать Восток. Еще интересно будет посмотреть за возможным возрождением «Нью-Йорка» с целой россыпью молодых талантов, «Торонто», в прошлом сезоне так и не пережившего ухода Кавая Леонарда, и, конечно же, «Майами» — главной сенсации «пузыря». Если парни Эрика Споэльстры продолжат набирать обороты, то остановить их будет чрезвычайно сложно.

На Западе все ждут преображения «Голден Стэйт», которые потратят на зарплаты нового состава порядка 300 миллионов долларов и станут самой дорогой командой в истории. Кстати, «Голден Стэйт» и «Бруклин» сыграют в матче открытия сезона. По разные стороны баррикад будут Стив Керр/Стефен Карри и Стив Нэш/Кевин Дюрант. Напомним, что совсем недавно эта четверка два года подряд выигрывала Кубок Ларри О'Брайана.