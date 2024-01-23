Эмбиид выдал монструозный матч. Звездный игрок НБА набрал 70 очков

Центровой «Филадельфии» побил несколько рекордов.

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 133:123 (34:35, 28:23, 42:31, 29:34)

23 января. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

Звезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал всего девятым игроком в истории НБА, кому удалось набрать 70 и более очков в одном матче. В победной игре регулярного чемпионата с «Сан-Антонио» (133:123) центровой записал на свой счет 70 очков, 18 подборов и 5 передач. Эмбиид переписал рекорд «Сиксерс», который держался 56 лет: в 1968 году легендарный Уилт Чемберлен набрал 68 очков в форме «76-х». Также это лучший результат текущего сезона, который ранее принадлежал Яннису Адетокунбо (64 очка против «Индианы» в середине декабря).

Ледяной душ и промахи

В домашнем матче со «Сперс» Эмбиид провел на паркете 36:38, реализовав 23 броска из 39 со средней дистанции (59%), 1/2 — трехочковых (50%) и 21/23 — штрафных бросков (91). Если бы не два промаха с линии, то Джоэл сразу бы взлетел на четвертое место в списке самых результативных в истории НБА.

Отметим, что автором рекорда по количеству очков, заброшенных за одну игру в матче НБА, является Уилт Чемберлен, набравший 100 очков в игре 1962 года против «Нью-Йорк Никс» (выступал за «Сан-Франциско Уорриорс»). На втором месте 81 очко легенды «Лейкерс» Коби Брайанта против «Торонто» в 2006 году, на третьем — 73 очка разыгрывающего «Денвера» Дэвида Томпсона в матче с «Детройтом» в 1978 году. По 71 очку в одном матче набирали четыре баскетболиста: Элджин Бэйлор (1960), Дэвид Робинсон (1994), Донован Митчелл (2023) и Дэмиан Лиллард (2023). По 70 очков теперь у Эмбиида и Девина Букера (2017).

«На самом деле я зол на себя, потому что смазал много легких бросков, которые попадаю весь сезон, — подчеркнул Джоэл ESPN. — При этом я все время повторял одноклубникам одну вещь: «Не надо специально набивать мне статистику. Давайте просто играть в баскетбол». Мы старались показывать правильный баскетбол, чтобы одержать победу. На площадке в четвертой четверти шла борьба. Мне казалось, что я должен вернуться. И снова оказавшись на паркете, подумал: «Это мой шанс переписать личный рекорд». О большем я не думал».

Уроженец Камеруна доволен, что ему удалось превзойти достижение Чемберлена. «У него много достижений. Здорово, что мою фамилию обсуждают рядом с его, — продолжил 29-летний центровой. — Отличный вечер, отличный матч. У меня пошла игра. Ребята продолжали давать мне мяч, а я попадал, завершал атаки. Но опять же: мог набрать гораздо больше».

Отметим, что вскоре после финальной сирены одноклубники облили Эмбиида холодной водой. История повторилась, когда лидер «Сиксерс» оказался в раздевалке.

Виктор Вембаньяма и Джоэл Эмбиид. Фото USA Today Sports

Игра «больших»

В матче с «Сан-Антонио» Эмбииду часто противостоял первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма. На счету француза 33 очка (пока лучший результат в НБА), 7 подборов и 2 передачи за 28,5 минуты на паркете. «Было бы приятнее, если бы мы победили «Филадельфию», но все равно достижение Эмбиида вдохновляет, — сказал после матча Вембаньяма. — Особенно с точки зрения атаки, ведь еще пару лет назад баскетбол в НБА был в большей степени игрой защитников. А сейчас мы возвращаемся к тому, что это игра «больших». Это логично. Просто появились ребята, которые могут делать на площадке все, несмотря на высокий рост».

Сам Эмбиид также сделал комплимент Вембаньяма. «Он очень хорош. У него есть все, что надо. Размеры, умения, отличная реакция. Даже не знаю, что добавить. У Виктора светлое будущее в НБА. Вемба уже сейчас в полном порядке, но по мере развития и прогресса — плюс его тело тоже будет меняться — он доставит множество проблем парням в этой лиге. Он невероятно талантлив».

Интересно, что во вторник, 23 января, суперматч провел еще один центровой. Лидер «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс отметился 62 очками (11/20, 10/15, 10/14) во встрече с «Шарлотт». Это тоже новый клубный рекорд, который раньше также принадлежал... Таунсу (60 очков в марте 2022-го).

Правда, его команда уступила в домашнем матче (128:125). «Отвратительно себя чувствую, мы должны выигрывать такие матчи, — подчеркнул после матча Таунс. — «Миннесота» лидирует на Западе, мы одни из лучших во всей лиге. Так что просто обязаны побеждать в домашних играх. Наша задача — сохранить лидерство до конца регулярки».