Суперзвезды НБА в восторге от нового внутрисезонного турнира. Хотя на кону только деньги

Адам Сильвер хочет, чтобы в лиге было как можно больше матчей уровня плей-офф.

В пятницу, 8 декабря, определятся финалисты первого внутрисезонного турнира НБА. Это новый проект комиссионера НБА Адама Сильвера, который отчаянно ищет способы, как заставить игроков выкладываться по ходу регулярки. В сезоне-2020/21 появилась стадия плей-ин (инициатива из ковидного сезона настолько пришлась по вкусу функционерам, что они решили использовать ее в дальнейшем), а в новом чемпионате все 30 команд лиги приняли участие во внутрисезонном турнире. Поначалу у этой идеи было много недоброжелателей, но сейчас все ключевые фигуры признали пользу нововведения.

Яркий паркет и 15 миллионов призовых

Внутрисезонный турнир НБА, или Кубок НБА, чем-то напоминает футбольные еврокубки (в других американских лигах профессионального спорта ничего подобного нет): 30 команд были распределены на шесть групп (по пять клубов). Разделение на Восточную и Западную конференции осталось, но в одну группу жеребьевка определила клубы из разных дивизионов. Например, к «Голден Стэйт» и «Сакраменто» (Тихоокеанский дивизион) добавились «Оклахома», «Миннесота» (обе — Северо-Западный дивизион) и «Сан-Антонио» (Юго-Западный дивизион).

Фото USA Today Sports

В группе команды сыграли по четыре матча (два дома, два на выезде). В четвертьфинал вышли победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Плей-офф проходил по системе студенческого «Мартовского безумия», то есть на всех стадиях играют сразу матчи на вылет, без серий. «Финал четырех» пройдет на нейтральной территории в Лас-Вегасе (где совсем скоро должна появиться своя команда НБА). Важный момент: все матчи, кроме решающего, пойдут в зачет регулярного сезона.

Главная же мотивация для игроков — денежный приз. Баскетболисты и главный тренер команды — обладателя Кубка НБА получат по 500 тысяч долларов. Проигравшие в финале — по 200 тысяч, полуфиналисты — по 100 тысяч, четвертьфиналисты — по 50 тысяч (всего на призовые НБА потратит более 15 миллионов). И если для ведущих игроков своих франшиз это мелкий бонус, то для молодых игроков — существенные деньги, которые можно заработать всего за несколько матчей (максимум — семь). Также по итогам внутрисезонного турнира будут определены MVP и символическая сборная.

Изначально Адам Сильвер и его соратники рассматривали и более значимые призы. Например, гарантированная путевка в плей-офф и дополнительные драфт-пики для победителя. Однако пока ограничились только финансовой мотивацией.

Чтобы отличить обычные матчи регулярки от Кубка НБА, было решено всем командам сделать более праздничный паркет по единому дизайну. Решение принималось в спешке и в итоге вызвало много нареканий (многие клубы просто не успевали заменить основной паркет), а слишком яркие цвета создавали дискомфорт для зрителей на аренах и у экранов ТВ. Например, приходилось искать оранжевый мяч на оранжевом фоне («Никс») или пытаться рассмотреть номер определенного игрока любимой команды, утонувшего в кислотной трехсекундной зоне («Пеликанс»).

Впрочем, это мелочи, если учесть сумасшедшую борьбу на всех стадиях, непредсказуемость результатов и одобрительные комментарии самих игроков.

Фото USA Today Sports

Разница мячей и скандальное решение арбитров

Благодаря внутрисезонному турниру болельщики увидели дух плей-офф уже ранней зимой. Обычно в этот период происходит не так много интересного. Команды сыгрываются в новых сочетаниях, в лазарете много травмированных, а в каждом туре хватает разгромов. В Кубке НБА все иначе. В отличие от регулярки вторым показателем после количества побед (на групповом этапе) стала разница заброшенных и пропущенных очков во всех четырех матчах (в регулярном сезоне этот показатель используется предпоследним — лишь на одну ступень выше слепого жребия). Поэтому команды, которые даже не имели шансов на победу, не валяли дурака в защите в последние минуты, а старались до последнего владения.

Так определился победитель группы С «Востока», где «Бостон», «Орландо» и «Бруклин» выиграли по три матча из четырех (победителем квартета в итоге стали «Селтикс», у которых разница составила «+27», у «Мэджик» — «+22», у «Бруклина» — «+20»). Последнее место в этом квартете занял «Чикаго», а главная звезда «быков» Демар Дерозан раскритиковал эту систему. На его взгляд, попытки добить поверженного соперника — это не дух баскетбола.

«Мне плевать на очки внутрисезонного турнира, — заявил звездный форвард «Чикаго». — Это неуважение к игре. Если бы роли поменялись местами, нужны очки внутрисезонного турнира или нет, просто из уважения к соперникам я бы держал мяч. Особенно если истекает время на атаку. Но это я».

Фото USA Today Sports

Не поняли, зачем считать разницу забитых-пропущенных, и триумфаторы группы из «Бостона», а главному тренеру «кельтов» Джо Маззуле даже пришлось извиняться перед своим коллегой из «Чикаго» Билли Донованом. Впрочем, это скорее вопрос привычки. В следующем году вопросов относительно формата должно быть меньше.

Если же говорить про четвертьфиналы внутрисезонного турнира, то это пока самые крутые матчи, которые были сыграны в этом в сезоне. Крутейший перформанс лидера «Индианы» Тайриза Халибертона (26 очков, 13 передач и 10 подборов) в победной игре с «Бостоном» (разыгрывающий сборной США вышел на эту игру с температурой). Заруба «Сакраменто» и «Нового Орлеана» в переполненном Golden 1 Center, 63 очка от Янниса Адетокунбо и Дамиана Лиларда во встрече с разыгрывавшимся «Нью-Йорком» и, конечно, скандальная концовка матча «Лейкерс» — «Финикс».

За 15 секунд до сирены форвард «озерников» Остин Ривз забросил важный трехочковый при счете 102:101. Чуть позже он получил мяч из-за лицевой, но вскоре начал терять контроль над игровым снарядом. Тем не менее калифорнийская команда успела взять тайм-аут (в НБА тайм-аут можно брать в любой момент, когда команда владеет мячом). После возобновления игры «Лейкерс» получили право на два штрафных и довели матч до победы.

«Шла борьба за мяч. Они уже не контролировали его. Судьи дали «Лейкерс» тайм-аут, когда они уже не контролировали мяч. В таких ситуациях нельзя брать тайм-аут. Так не бывает, — негодовал после игры наставник «Санс» Фрэнк Вогель, ранее тренировавший «Лейкерс». — Не понимаю, почему это произошло. В НБА все просматривается и пересматривается. Не знаю, почему нельзя было пересмотреть и этот эпизод».

Так «Лейкерс» получили путевку на «Финал четырех» в Лас-Вегас, где в полуфинале они сыграют с «Новым Орлеаном» (вторую путевку в финал разыграют «Милуоки» и «Индиана»). «Адам Сильвер — гений. Все так просто, но это работает», — высоко оценил идею о проведении внутрисезонного турнира Леброн.

Поддержал своего товарища и Кевин Дюрант. «Очень высокий уровень напряжения и борьбы на всех стадиях, — отметил суперзвезда «Финикса». — Я не был большим фанатом Кубка НБА, когда все это только затевалось, но сейчас у меня нет вопросов. С нетерпением жду возможности посмотреть решающую стадию».