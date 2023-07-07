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Охрана баскетболиста НБА избила Бритни Спирс. Звезда подала заявление в полицию

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Виктор Вембаньяма и Бритни Спирс
Виктор Вембаньяма и Бритни Спирс.
Фото Global Look Press, USA Today Sports
Бритни Спирс
Бритни Спирс.
Фото Global Look Press
Виктор Вембаньяма
Виктор Вембаньяма.
Фото AFP
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За что досталось популярной исполнительнице?

Неприятный инцидент случился с американской поп-певицей Бритни Спирс. В одном из заведений Лас-Вегаса она увидела баскетболиста «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяма и захотела с ним сфотографироваться. Однако служба безопасности клуба НБА отреагировала слишком жестко, оттолкнув исполнительницу и ударив ее по лицу. Бритни подала заявление в полицию о нанесении побоев.

Виктор Вембаньяма
Виктор Вембаньяма.
Фото AFP

Пощечина за фотографию

Все случилось в одном из отелей Лас-Вегаса. Спирс увидела звезду НБА Вембаньяма и подошла к нему. Она хотела всего лишь сфотографироваться с 19-летним баскетболистом — для этого певица и подошла к Виктору. Бритни похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание, но тут в дело вступили секьюрити.

Начальник охраны по имени Дамиан Смит оттолкнул американскую звезду и ударил ее по лицу так, что у 41-летней женщины слетели очки и она едва смогла удержаться на ногах. После этого Спирс вернулась к своему столику в ресторане отеля. Но известно, что позднее представитель службы безопасности подошел к певице и извинился за свои действия.

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Охранник объяснил свою реакцию тем, что навязчивые фанаты порой бывают очень опасными. А кому, как не Бритни, известной поп-диве, этого не знать. Спирс согласилась с этими доводами, но на следующий день подала заявление в полицию о нанесении побоев.

Бритни Спирс
Бритни Спирс.
Фото Global Look Press

Физическое насилие

Чуть позже Бритни обратилась с заявлением в социальных сетях, чтобы прояснить ситуацию. Она утверждает, что хотела лишь перекинуться парой слов с известным спортсменом — поэтому и похлопала его по плечу. Но в любом случае реакция службы безопасности была неприемлемой.

«Я узнала спортсмена в ресторане, решила подойти к нему и поздравить с успехом. Там было очень громко, поэтому я постучала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Затем его охрана бьет меня по лицу, чуть не сбивает с ног и сбивает очки с лица.

Я думаю, что важно поделиться этой историей и призвать людей относиться ко всем с уважением. Физическое насилие происходит слишком часто в этом мире. Часто за закрытыми дверями. Я стою со всеми жертвами, и мое сердце обращено ко всем вам!" — написала Спирс в социальных сетях.

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Также Бритни отметила, что ее личная служба безопасности никого не тронула, хотя по пути в отель к ней самой пыталось прорваться около 20 поклонников. При этом Спирс до сих пор не получала публичных извинений — не считая диалога с охранником в отеле.

У самой певицы неоднократно возникали различные скандалы с фанатами, в том числе во время концертов. А два года назад она долгое время приковывала к себе внимание в связи с судебным иском против собственного отца. Благодаря усилиям адвокатов Бритни добилась снятия опеки, которая сдерживала ее на протяжении 13 лет. Опекунство было назначено из-за проблем Спирс с наркотиками и психическим здоровьем.

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баскетбол
НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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