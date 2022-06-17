«Голден Стэйт» и Карри снова чемпионы НБА. Керр сумел идеально перестроить команду после ухода Дюранта
НБА. Плей-офф. Финал. Шестой матч
«Бостон» — «Голден Стэйт» — 90:103 (22:27, 17:27, 27:22, 24:27).
Б: Браун (34), Хорфорд (19 + 14 подборов), Тейтум (13).
Г: Карри (34), Уиггинс (18), Пул (15), Томпсон (12), Грин (12 + 12 подборов).
Счет в серии: 2-4.
«Голден Стэйт» снова стал чемпионом НБА — в четвертый раз за последние восемь лет. «Бостон» во главе с Джейсоном Тейтумом и Джалейном Брауном старались навязать борьбу звездному коллективу Стива Керра, но «кельтов» хватило только на половину дистанции. Они уверенно выиграли первый матч, показав свою фирменную защиту, а затем вышли вперед после невероятной победы в Сан-Франциско (77 очков у Смарта, Брауна и Тейтума). Но последние три матча показали истинную разницу между молодым коллективом под руководством тренера-дебютанта Име Удока и командой-династией.
Слезы героя
Решающим оказался пятый матч серии. Удока изменил защиту против Карри. Его держали гораздо плотнее, центровые постоянно выходили на дугу, создавая помехи для броска. В итоге Стеф не забил ни одного трехочкового (впервые за несколько лет), но у «Голден Стэйт» нашлись другие лидеры. Уиггинс постоянно создавал опасность в проходах, а получивший больше свободы на дуге Томпсон продемонстрировал свои лучшие снайперские качества. Со скамейки здорово помогли Гэри Пэйтон II и Джордан Пул, но самое важное — «Уорриорс» нашли способ нейтрализовать атакующий потенциал соперника. Здорово играли на подстраховках, приноровились к игре Тейтума и Брауна (в заключительной четверти набрали 4 очка на двоих), Грин действовал как в лучшие годы. Ну и конечно сказалась усталость соперника. Ключевые баскетболисты «Бостона» не получали столько поддержки со скамейки (да и сыграли в этом плей-офф гораздо больше матче). Это вылилось в ужасный процент реализованных штрафных (21/31) и 18 потерь (у соперника всего 6).
«Голден Стэйт» вышел вперед (3:2) и чувствовалось, что это приговор. Лишь одной команде в истории НБА — «Лейкерс» образца 1988 года — удавалось по ходу плей-офф выиграть три серии с семью матчами. И, похоже, они еще долго будут в гордом одиночестве.
В первой половине шестого матча «Бостон» пропустил рывок 21:0. Такого в финалах НБА не случалось последние 50 лет. Вторую половину можно было уже не смотреть. «Селтикс» так и не смогли вернуться в игру, устроив бенефис Карри. На этот раз Удока отказался от плотной опеки Стефа и тот набрал 34 очка (6/11 — трехочковые). Разыгрывающий не смог сдержать чувств и разрыдался на последних секундах матча.
Карри единогласно признали MVP финальной серии (вчистую выиграл свою дуэль у Смарта, к которому до противостояния с «Голден Стэйт» не было никаких вопросов). В среднем он набирал 31,2 очка, 6 подборов и 5 передач в финале. Трудно представить, но Карри впервые получил эту награду. В 2015 приз достался Андре Игудале, а 2017 и 2018 годах — Кевину Дюранту.
Понятно, что без своей главной звезды «Уорриорс» вряд ли бы так быстро вернулись на вершину, но как же хорош был Уиггинс. Форвард нашел свою команду и стал главным открытием сезона (браво менеджменту воинов за этот обмен). В серии с «Далласом» он творил невероятные вещи, затмив Луку Дончича. Грин продемонстрировал чемпионскую уверенность в защите, был лучшим на подстраховках. Вернувшийся после тяжелейшей травмы Томпсон заканчивает сезон с 20+ очков в среднем за игру. Кевон Луни — идеальный центровой всего за 5 миллионов год. Ну, и Джордан Пул (был выбран в конце первого раунда драфта) —настоящий Х-фактор этого плей-офф. Суперэффективный баскетболист, который может делать все что угодно в нападении. И быть очень полезным в защите. Напрашиваются сравнения с Винни Джонсоном, двукратным чемпионом НБА в составе «Детройта».
Величие Керра
Главный же творец этой победы и сложившейся чемпионской династии, конечно, Стив Керр. Чемпион из чемпионов. В качестве игрока он взял пять титулов НБА. Дважды с Майклом Джорданом в «Чикаго» и трижды с «Сан-Антонио» Грегга Поповича. Теперь у Керра есть и четыре золотых перстня в качестве наставника «Уорриорс». А ему всего 56 лет — еще тренировать и тренировать.
Керр сумел образцово перестроить команду после ухода Кевина Дюранта. Пришлось пожертвовать сезоном-2019/20, когда «воины» стали худшей командой лиги (без травмированного Томпсона). Зато удалось получить более длинное межсезонье и понять, как дальше развивать команду. Прошлый сезон был отдан на эксперименты с Д'Анджело Расселом. «Воины» с треском вылетели в плей-ин от «Мемфиса» (Карри сломал руку в регулярке). Зато Рассел, получивший роль лидера, был выгодно обменен в «Миннесоту». «Волки» давно хотели Д'Анджело, а после выдающегося сезона (в плане личной статистики) не пожалели отдать за него первого номера драфта 2014 год. Уиггинс гораздо лучше подходил под концепцию Керра (особенно с учетом возвращения Томпсона) и полностью оправдал свое подписание. Хотя во многом из-за этого пришлось избавиться от Игудалы.
Уиггинс стал отлично заменой Дюранта. Он не набирает гарантированные 25-30 очков за матч, но выполняет важнейшую роль в атакующей модели Керра. Да, «Голден Стэйт» по-прежнему остается командой очень много бросающей из-за дуги, но благодаря Эндрю они стали гораздо более непредсказуемыми.
Еще один важный момент — вера Керра в Пэйтона II. Талантливого разыгрывающего, который до этого не смог найти себя в трех командах НБА. Прошлым летом мало кто сомневался, что Гэри покинет команду в межсезонье, но тренер решил по-другому. Пэйтон отплатил за это доверие, отлично разгружая Карри по ходу регулярки. Это помогло Стефу сохранить много сил на плей-офф и выдать такой финал.
Возвращение Андре Игудалы на минимальный контракт тоже заслуга Керра. Он не обиделся на тренера после ухода в 2019 году и приехал завершать карьеру именно в Сан-Франциско. Планомерно Керр развивается и молодежь. Джонатан Куминга и Мозес Муди внесли свой вклад в чемпионство, а уже в следующем сезоне могут стать очень важными игроками ротации.
Благодаря этим решения чемпионская династия «Голден Стэйт» продолжается. Хотя в 2019 году, когда Дюрант поехал делать суперкоманду в «Бруклин» и Томпсон выпал на неопределенное время, в это никто не верил. Кроме самых преданных фанатов «Уорриорс».