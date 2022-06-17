«Голден Стэйт» и Карри снова чемпионы НБА. Керр сумел идеально перестроить команду после ухода Дюранта

Катком прошлись по всем соперникам в плей-офф, включая образцовый «Бостон».

НБА. Плей-офф. Финал. Шестой матч

«Бостон» — «Голден Стэйт» — 90:103 (22:27, 17:27, 27:22, 24:27).

Б: Браун (34), Хорфорд (19 + 14 подборов), Тейтум (13).

Г: Карри (34), Уиггинс (18), Пул (15), Томпсон (12), Грин (12 + 12 подборов).

Счет в серии: 2-4.

«Голден Стэйт» снова стал чемпионом НБА — в четвертый раз за последние восемь лет. «Бостон» во главе с Джейсоном Тейтумом и Джалейном Брауном старались навязать борьбу звездному коллективу Стива Керра, но «кельтов» хватило только на половину дистанции. Они уверенно выиграли первый матч, показав свою фирменную защиту, а затем вышли вперед после невероятной победы в Сан-Франциско (77 очков у Смарта, Брауна и Тейтума). Но последние три матча показали истинную разницу между молодым коллективом под руководством тренера-дебютанта Име Удока и командой-династией.

Стефен Карри (справа). Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Слезы героя

Решающим оказался пятый матч серии. Удока изменил защиту против Карри. Его держали гораздо плотнее, центровые постоянно выходили на дугу, создавая помехи для броска. В итоге Стеф не забил ни одного трехочкового (впервые за несколько лет), но у «Голден Стэйт» нашлись другие лидеры. Уиггинс постоянно создавал опасность в проходах, а получивший больше свободы на дуге Томпсон продемонстрировал свои лучшие снайперские качества. Со скамейки здорово помогли Гэри Пэйтон II и Джордан Пул, но самое важное — «Уорриорс» нашли способ нейтрализовать атакующий потенциал соперника. Здорово играли на подстраховках, приноровились к игре Тейтума и Брауна (в заключительной четверти набрали 4 очка на двоих), Грин действовал как в лучшие годы. Ну и конечно сказалась усталость соперника. Ключевые баскетболисты «Бостона» не получали столько поддержки со скамейки (да и сыграли в этом плей-офф гораздо больше матче). Это вылилось в ужасный процент реализованных штрафных (21/31) и 18 потерь (у соперника всего 6).

Гэри Пэйтон II и Стефен Карри. Фото USA Today Sports

«Голден Стэйт» вышел вперед (3:2) и чувствовалось, что это приговор. Лишь одной команде в истории НБА — «Лейкерс» образца 1988 года — удавалось по ходу плей-офф выиграть три серии с семью матчами. И, похоже, они еще долго будут в гордом одиночестве.

В первой половине шестого матча «Бостон» пропустил рывок 21:0. Такого в финалах НБА не случалось последние 50 лет. Вторую половину можно было уже не смотреть. «Селтикс» так и не смогли вернуться в игру, устроив бенефис Карри. На этот раз Удока отказался от плотной опеки Стефа и тот набрал 34 очка (6/11 — трехочковые). Разыгрывающий не смог сдержать чувств и разрыдался на последних секундах матча.

Карри единогласно признали MVP финальной серии (вчистую выиграл свою дуэль у Смарта, к которому до противостояния с «Голден Стэйт» не было никаких вопросов). В среднем он набирал 31,2 очка, 6 подборов и 5 передач в финале. Трудно представить, но Карри впервые получил эту награду. В 2015 приз достался Андре Игудале, а 2017 и 2018 годах — Кевину Дюранту.

Понятно, что без своей главной звезды «Уорриорс» вряд ли бы так быстро вернулись на вершину, но как же хорош был Уиггинс. Форвард нашел свою команду и стал главным открытием сезона (браво менеджменту воинов за этот обмен). В серии с «Далласом» он творил невероятные вещи, затмив Луку Дончича. Грин продемонстрировал чемпионскую уверенность в защите, был лучшим на подстраховках. Вернувшийся после тяжелейшей травмы Томпсон заканчивает сезон с 20+ очков в среднем за игру. Кевон Луни — идеальный центровой всего за 5 миллионов год. Ну, и Джордан Пул (был выбран в конце первого раунда драфта) —настоящий Х-фактор этого плей-офф. Суперэффективный баскетболист, который может делать все что угодно в нападении. И быть очень полезным в защите. Напрашиваются сравнения с Винни Джонсоном, двукратным чемпионом НБА в составе «Детройта».

Дрэймонд Грин и Стив Керр. Фото USA Today Sports

Величие Керра

Главный же творец этой победы и сложившейся чемпионской династии, конечно, Стив Керр. Чемпион из чемпионов. В качестве игрока он взял пять титулов НБА. Дважды с Майклом Джорданом в «Чикаго» и трижды с «Сан-Антонио» Грегга Поповича. Теперь у Керра есть и четыре золотых перстня в качестве наставника «Уорриорс». А ему всего 56 лет — еще тренировать и тренировать.

Керр сумел образцово перестроить команду после ухода Кевина Дюранта. Пришлось пожертвовать сезоном-2019/20, когда «воины» стали худшей командой лиги (без травмированного Томпсона). Зато удалось получить более длинное межсезонье и понять, как дальше развивать команду. Прошлый сезон был отдан на эксперименты с Д'Анджело Расселом. «Воины» с треском вылетели в плей-ин от «Мемфиса» (Карри сломал руку в регулярке). Зато Рассел, получивший роль лидера, был выгодно обменен в «Миннесоту». «Волки» давно хотели Д'Анджело, а после выдающегося сезона (в плане личной статистики) не пожалели отдать за него первого номера драфта 2014 год. Уиггинс гораздо лучше подходил под концепцию Керра (особенно с учетом возвращения Томпсона) и полностью оправдал свое подписание. Хотя во многом из-за этого пришлось избавиться от Игудалы.

Уиггинс стал отлично заменой Дюранта. Он не набирает гарантированные 25-30 очков за матч, но выполняет важнейшую роль в атакующей модели Керра. Да, «Голден Стэйт» по-прежнему остается командой очень много бросающей из-за дуги, но благодаря Эндрю они стали гораздо более непредсказуемыми.

Еще один важный момент — вера Керра в Пэйтона II . Талантливого разыгрывающего, который до этого не смог найти себя в трех командах НБА. Прошлым летом мало кто сомневался, что Гэри покинет команду в межсезонье, но тренер решил по-другому. Пэйтон отплатил за это доверие, отлично разгружая Карри по ходу регулярки. Это помогло Стефу сохранить много сил на плей-офф и выдать такой финал.

Возвращение Андре Игудалы на минимальный контракт тоже заслуга Керра. Он не обиделся на тренера после ухода в 2019 году и приехал завершать карьеру именно в Сан-Франциско. Планомерно Керр развивается и молодежь. Джонатан Куминга и Мозес Муди внесли свой вклад в чемпионство, а уже в следующем сезоне могут стать очень важными игроками ротации.