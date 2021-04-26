Защитник «Орландо» Кэннеди получил открытый перелом ноги во время матча НБА против «Индианы»

Защитник «Орландо» Девин Кэннеди получил открытый перелом лодыжки во время матча регулярного чемпионата НБА против «Индианы» (112:131), сообщает пресс-служба клуба.

Кэннеди получил травму во время первой четверти. 24-летний защитник неудачно приземлился на паркет, крича от боли. Его унесли с площадки на носилках. Травма потребует хирургического вмешательства.

Видео травмы Кэннеди можно посмотреть по этой ссылке.

INJURY UPDATE:@OrlandoMagic guard Devin Cannady suffered an open fracture of his right ankle, which will require surgery.



The injury occurred with 3:09 remaining in the first quarter tonight vs. Indiana.#MagicTogether — Orlando Magic PR (@Magic_PR) April 26, 2021

После этого матча «Индиана» с 29 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Орландо» с 18 победами — на 14-й строчке на Востоке.