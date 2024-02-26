«Денвер» победил «Голден Стэйт», Йокич сделал трипл-дабл

«Денвер» на выезде обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:103.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи и сделал трипл-дабл — у серба 32 очка, 16 подборов и 16 передач.

В параллельных матчах «Атланта» победила «Орландо», «Оклахома» выиграла у «Хьюстона», а «Нью-Орлеан» уступил «Чикаго»

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 103:119 (36:30, 25:31, 26:30, 16:28)

Г: Томпсон (23), Карри (20), Куминга (19)

Д: Йокич (32 + 16 подборов + 16 передач), Мюррэй (27), Гордон (17)

«Атланта» — «Орландо» — 109:92 (19:22, 26:29, 38:19, 26:22)

А: Маррей (25 + 11 передач), Джонсон (21 + 10 подборов), Хантер (18)

О: Ф. Вагнер (19), Картер (18 + 10 подборов), Энтони (15)

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 106:114 (21:28, 39:29, 22:24, 24:33)

Н: Ингрэм (22), Уильямсон (19 + 11 передач), Джонс (15)

Ч: Дерозан (24), Вучевич (22 + 13 подборов), Досунму (21)

«Хьюстон» — «Оклахома» — 110:123 (34:31, 28:26, 21:30, 27:36)

Х: Смит-мл. (20 + 17 подборов), Ванвлит (20), Шенгюн (19 + 12 подборов)

О: Гилджес-Александер (36), Холмгрен (29), Уильямс (22)