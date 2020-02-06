«Юта» проиграла пятый матч подряд
07:29
«Юта» дома уступила «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА (95:98). «Джаз» потерпели пятое поражение кряду. В составе «Наггетс» трипл-дабл оформил центровой Никола Йокич.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Денвер» — 95:98 (32:25, 25:24, 18:23, 20:26)
Ю: Конли (21), Митчелл (18), Гобер (16 + 14 подборов), Кларксон (16), Богданович (16).
Д: Мюррей (31), Йокич (30 + 21 подбор + 10 передач), Моррис (15).
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