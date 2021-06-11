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Адетокунбо: «Инстинкт мне подсказал, что бросок из-за дуги был лучшим решением в той ситуации»

15:45
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил, почему он предпринял восемь 3-очковых попыток в третьем матче Восточной конференции НБА с «Бруклин Нетс» (86:83, 1-2).

«Эти броски нужно совершать. Нужно принимать лучшее решение. Если чувствую, что могу попасть – буду бросать. Если чувствую, что могу отдать мяч и задействовать одноклубника, то отдам мяч. Как я уже говорил, надо принимать лучшее решение в конкретный момент. Инстинкт мне подсказал, что бросок из-за дуги был лучшим решением в той ситуации, поэтому я совершил восемь дальних попыток», – цитируют баскетболиста Eurohoops.net.

В матче с «Нетс» грек реализовал 2 из 8 трехочковых бросков, набрав 33 очка и 14 подборов. В матчах плей-офф Адетокунбо дважды становился лучшим игроком, совершая в среднем 3,6 броска из-за дуги, реализуя из них 30,3%.

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