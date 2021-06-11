Адетокунбо: «Инстинкт мне подсказал, что бросок из-за дуги был лучшим решением в той ситуации»
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил, почему он предпринял восемь 3-очковых попыток в третьем матче Восточной конференции НБА с «Бруклин Нетс» (86:83, 1-2).
«Эти броски нужно совершать. Нужно принимать лучшее решение. Если чувствую, что могу попасть – буду бросать. Если чувствую, что могу отдать мяч и задействовать одноклубника, то отдам мяч. Как я уже говорил, надо принимать лучшее решение в конкретный момент. Инстинкт мне подсказал, что бросок из-за дуги был лучшим решением в той ситуации, поэтому я совершил восемь дальних попыток», – цитируют баскетболиста Eurohoops.net.
В матче с «Нетс» грек реализовал 2 из 8 трехочковых бросков, набрав 33 очка и 14 подборов. В матчах плей-офф Адетокунбо дважды становился лучшим игроком, совершая в среднем 3,6 броска из-за дуги, реализуя из них 30,3%.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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