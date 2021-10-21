«Юта» победила «Оклахому», Гобер сделал 21 подбор
«Юта» обыграла «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:86.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Боян Богданович, который набрал 22 очка. Отметим, что центровой «Юты» Руди Гобер набрал 16 очков и сделал 21 подбор.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Юта» — «Оклахома» — 107:86 (27:18, 27:24, 29:21, 24:23)
Ю: Богданович (22), Кларксон (18), Гобер (16 + 21 подбор)
О: Гилджес-Александер (18), Бэйзли (15), Робинсон (10)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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