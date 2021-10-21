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«Юта» победила «Оклахому», Гобер сделал 21 подбор

06:38
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«Юта» обыграла «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:86.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Боян Богданович, который набрал 22 очка. Отметим, что центровой «Юты» Руди Гобер набрал 16 очков и сделал 21 подбор.

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«Юта» — «Оклахома» — 107:86 (27:18, 27:24, 29:21, 24:23)

Ю: Богданович (22), Кларксон (18), Гобер (16 + 21 подбор)

О: Гилджес-Александер (18), Бэйзли (15), Робинсон (10)

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Иван Торопцев все материалы автора
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