Защитник «Бостона» Браун установил новый рекорд клуба по очкам в первом матче сезона
Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун установил новый рекорд клуба по количеству очков в первом матче сезона.
В первой для «Селтикс» игре сезона-2021/22 НБА против «Нью-Йорка» (134:138 ОТ) 24-летний американец набрал 46 очков.
Jaylen Brown career-high night.— StatMuse (@statmuse) October 21, 2021
46 PTS
9 REB
6 AST
16-30 FG
8-14 3P
That's the most points ever by a Celtic in a season opener. pic.twitter.com/ihRzVlwQjZ
Предыдущий рекорд был установлен Бобом Кузи (35) в 1956 году, в 2004 году его достижение повторил Пол Пирс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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