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Защитник «Бостона» Браун установил новый рекорд клуба по очкам в первом матче сезона

07:15
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Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун установил новый рекорд клуба по количеству очков в первом матче сезона.

В первой для «Селтикс» игре сезона-2021/22 НБА против «Нью-Йорка» (134:138 ОТ) 24-летний американец набрал 46 очков.

Предыдущий рекорд был установлен Бобом Кузи (35) в 1956 году, в 2004 году его достижение повторил Пол Пирс.

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Иван Торопцев все материалы автора
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