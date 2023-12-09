«Клипперс» на выезде победили «Юту», Леонард набрал 41 очко

«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграли «Юту» со счетом 117:103.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Кавай Леонард, набравший 41 очко.

После этого матча «Клипперс» с 11 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Юта» с 7 победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «ЛА Клипперс» — 103:117 (26:32, 20:27, 29:29, 28:29)

9 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».