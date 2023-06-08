Йокич стал первым игроком, оформившим трипл-дабл с 30 очками, 20 подборами и 10 передачами

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым в истории НБА игроком, набравшим больше 30 очков, 20 подборов и 10 передач в матче финальной серии.

В третьей встрече против «Майами» (109:94) он набрал 32 очка, сделал 21 подбор и 10 передач.

Всего же в истории плей-офф НБА лишь трем игрокам удавалось оформить «30-20-10». Сам Йокич это делал трижды, а также в 1967 году Уилт Чемберлен (37 очков, 27 подборов и 11 передач в первом раунде) и Карим Абдул-Джаббар в 1970 году (38 очков, 23 подбора и 11 передач в первом раунде).

Четвертый матч в серии состоится на паркете «Хит» 10 июня. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.