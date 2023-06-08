Лукич: «Йокич — феноменальный игрок. Желаю ему победы в финале НБА»

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич оценил игру сербского центрового «Денвера» Николы Йокича.

Йокич стал первым в истории НБА игроком, набравшим больше 30 очков, 20 подборов и 10 передач в матче финальной серии.

«Я скажу честно: НБА смотрю только когда мне нечего делать и нечем заняться, — цитирует ТАСС Лукича. — Хотя Йокич, конечно, феноменальный игрок. Это мозг, монстр, в этом весь секрет его. От души желаю ему победы в финале».

Четвертый матч серии между «Денвером» и «Майами» состоится на паркете «Хит» 10 июня. Начало встречи — 03.30 по московскому времени.