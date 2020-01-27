Все матчи чемпионата Италии по баскетболу на этой неделе начнутся с минуты молчания в честь Коби Брайанта

Баскетбольные матчи всех дивизионов чемпионата Италии будут начинаться с минуты молчания в честь известного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта на протяжении недели, сообщает Associated Press.

Такое решение приняла Федерация баскетбола Италии. В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса. Брайант жил в Италии с 6 до 13 лет, в период, когда его отец выступал в этой стране.

— Это маленький, но искренний жест, мы отдаем дань уважения жизни и памяти о Коби Брайанте, абсолютном чемпионе, у которого в сердце всегда была Италия, — цитирует AP Федерацию баскетбола Италии. — Коби был связан с нашей страной и останется связан с ней навсегда.