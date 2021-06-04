Впервые с 2010 года в финале НБА не сыграют Джеймс или Карри

Впервые с 2010 года в финале НБА не сыграют форвард Леброн Джеймс или разыгрывающий Стефен Карри.

«Лейкерс» Леброна вылетел в первом раунде плей-офф НБА от «Финикса». «Голден Стэйт» Карри вообще не вышел в плей-офф. До этого команда участвовала в финалах в 2015-2019 годах.

Леброн последний раз пропускал финал в 2019 году. До этого четыре раза он играл в финале за «Кливленд», а в 2020 году стал чемпионом в составе «Лейкерс».

В финалах друг против друга Леброн и Карри играли четыре раза. Счет 3-1 в пользу Стефена.

Джеймс четыре раза выигрывал титул — два в составе «Майами» (2012, 2013) и по одному в «Кливленде» (2016) и «Лейкерс» (2020). У Карри три титула в составе «Голден Стэйт» (2015, 2017, 2018).