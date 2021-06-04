Впервые с 2010 года в финале НБА не сыграют Джеймс или Карри
Впервые с 2010 года в финале НБА не сыграют форвард Леброн Джеймс или разыгрывающий Стефен Карри.
«Лейкерс» Леброна вылетел в первом раунде плей-офф НБА от «Финикса». «Голден Стэйт» Карри вообще не вышел в плей-офф. До этого команда участвовала в финалах в 2015-2019 годах.
Леброн последний раз пропускал финал в 2019 году. До этого четыре раза он играл в финале за «Кливленд», а в 2020 году стал чемпионом в составе «Лейкерс».
В финалах друг против друга Леброн и Карри играли четыре раза. Счет 3-1 в пользу Стефена.
Джеймс четыре раза выигрывал титул — два в составе «Майами» (2012, 2013) и по одному в «Кливленде» (2016) и «Лейкерс» (2020). У Карри три титула в составе «Голден Стэйт» (2015, 2017, 2018).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю