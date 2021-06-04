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«Финикс» победил «Лейкерс» и выиграл серию, Леброн впервые в карьере вылетел в первом раунде

08:25
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«Финикс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА победил «Лейкерс» со счетом 113:100.

«Санс» выиграли серию со счетом 4-2 и вышли в четвертьфинал. «Лейкерс» сложили с себя полномочия чемпионов лиги.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 47 очков. В составе «Лейкерс» больше всех набрал Леброн Джеймс (29 очков), который впервыее в карьере вылетел в первом раунде плей-офф.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» занял седьмое место в Западной конференции. «Финикс» стал вторым.

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