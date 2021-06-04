«Финикс» победил «Лейкерс» и выиграл серию, Леброн впервые в карьере вылетел в первом раунде
«Финикс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА победил «Лейкерс» со счетом 113:100.
«Санс» выиграли серию со счетом 4-2 и вышли в четвертьфинал. «Лейкерс» сложили с себя полномочия чемпионов лиги.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 47 очков. В составе «Лейкерс» больше всех набрал Леброн Джеймс (29 очков), который впервыее в карьере вылетел в первом раунде плей-офф.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» занял седьмое место в Западной конференции. «Финикс» стал вторым.
LeBron loses in the first round for the first time in his career pic.twitter.com/TqgQOpKX0J— Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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