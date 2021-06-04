Леброн Джеймс после вылета из плей-офф НБА не стал жать руки игрокам «Финикса». Фото

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Финиксом» (100:113, 2-4) отправился в раздевалку, не пожав руки игрокам соперников.

36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде, а после последней игры не принял участия в традиционном рукопожатии.

До серии с «Санз» Джеймс имел статистику 14-0 в сериях первого раунда.

В шестой встрече он набрал 29 очков, сделал 9 подборов и 7 передач за 41 минуту на площадке.

Напомним, что в прошлом году «Лейкерс» стал чемпионом НБА.