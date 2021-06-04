Леброн Джеймс после вылета из плей-офф НБА не стал жать руки игрокам «Финикса». Фото
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Финиксом» (100:113, 2-4) отправился в раздевалку, не пожав руки игрокам соперников.
36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде, а после последней игры не принял участия в традиционном рукопожатии.
До серии с «Санз» Джеймс имел статистику 14-0 в сериях первого раунда.
В шестой встрече он набрал 29 очков, сделал 9 подборов и 7 передач за 41 минуту на площадке.
Напомним, что в прошлом году «Лейкерс» стал чемпионом НБА.
Lebron didn't even shake hands post game— marcus smart stan? (@marcussmartsta1) June 4, 2021
He must be in a rush to get to Cancun pic.twitter.com/wSbNmXFwOs
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