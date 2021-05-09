Вице-президент «Нью-Орлеана» оштрафован на 50 тысяч долларов за критику судейства
21:04
Вице-президент по баскетбольным операциям «Нью-Орлеана» Дэвид Гриффин оштрафован на 50 тысяч долларов за публичную критику судейства и комментарии, которые наносят ущерб лиге, сообщает пресс-служба НБА.
7 мая Гриффин публично обвинил судейство в травме форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона.
«Я очень огорчен, потому что этой травмы можно было избежать.
Мы сообщали НБА всеми доступными нам средствами, что такое судейство в отношении Зайона приведет к травме. Мы отправляли видео, мы разговаривали со всеми в судейском отделе и всеми, кто занимается баскетбольными операциями», — сказал Гриффин.
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