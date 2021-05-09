Дуайт Ховард вышел на десятое место по количеству дабл-даблов в истории НБА
07:47
Центровой «Филадельфии» Дуайт Ховард вышел на 10-е место по количеству дабл-даблов в истории НБА.
35-летний американец набрал 19 очков и 14 подборов в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (118:104) и оформил 743-й дабл-дабл в карьере.
Congrats to @DwightHoward of the @sixers for moving up to 10th on the all-time DOUBLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/keVPFPN3sD— NBA (@NBA) May 9, 2021
Лидером по количеству дабл-даблов в истории НБА является Уилт Чемберлен (968).
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