Дуайт Ховард вышел на десятое место по количеству дабл-даблов в истории НБА

Центровой «Филадельфии» Дуайт Ховард вышел на 10-е место по количеству дабл-даблов в истории НБА.

35-летний американец набрал 19 очков и 14 подборов в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (118:104) и оформил 743-й дабл-дабл в карьере.

Congrats to @DwightHoward of the @sixers for moving up to 10th on the all-time DOUBLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/keVPFPN3sD — NBA (@NBA) May 9, 2021

Лидером по количеству дабл-даблов в истории НБА является Уилт Чемберлен (968).