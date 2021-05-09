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Дуайт Ховард вышел на десятое место по количеству дабл-даблов в истории НБА

07:47
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Центровой «Филадельфии» Дуайт Ховард вышел на 10-е место по количеству дабл-даблов в истории НБА.

35-летний американец набрал 19 очков и 14 подборов в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (118:104) и оформил 743-й дабл-дабл в карьере.

Лидером по количеству дабл-даблов в истории НБА является Уилт Чемберлен (968).

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