Ветеран НБА жестко раскритиковал пост Деймонда Грина: «Ты не должен говорить такое дерьмо»

Ветеран «Майми» Удонис Хаслем жестко высказал свое недовольство постом форварда «Голден Стэйт» Деймона Грина. В социальных сетях игрок «Уорриорз» заявил, что его команда встретится в финале с «Бостон». Тем самым игрок списал со счетов возможность участия в финале «Майми», который в полуфинальном матче сравнял счет с «Селтиком»

«Дреймонд нарушил кодекс. Ты не должен был говорить такое дерьмо. Это неуважительно. Он знает, что это не так. Он позволил Шаку давить на него, заставляя говорить какую-то чушь, которую он не должен говорить. Я почти не спал после того, как он это сказал», — цитирует Хаслема Basketball News.

41-летний тяжелый форвард Хаслем выступает в «Майами» с 2002 года. С «Хит» баскетболист выиграл три чемпионских титула.

«Майми» выиграл у «Бостона» в 6 матче полуфинальной серии НБА (111:103) и сравнял счет в серии (3-3). Заключительный матч серии пройдет 30 мая.