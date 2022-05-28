Леброн Джеймс поприветствовал Хэма в «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал информацию о том, что новым тренером команды будет Дарвин Хэм. Со специалистом будет подписан контракт на 4 года.

«Как же сильно я рад! Поздравления и добро пожаловать, тренер Хэм!» — написал Леброн в Twitter.

48-летний специалист ранее уже работал в «Лейкерс». Он занимал пост ассистента с 2011 по 2013 год.

Напомним, «Лейкерс» не попали в плей-офф по итогам сезона-2021/22 в НБА. В турнирной таблице команда заняла 11-е место в Западной конференции, одержав 33 победы.