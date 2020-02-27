«Вашингтон» прервал неудачную серию, обыграв «Бруклин»

«Вашингтон» переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА (110:106). «Уизардз» прервали трехматчевую серию поражений.

В других встречах «Кливленд» выиграл у «Филадельфии» (108:94), а «Шарлотт» одолел «Нью-Йорк» (107:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Филадельфия» — 108:94 (28:17, 27:27, 22:24, 31:26)

К: Секстон (28), Томпсон (14 + 13 подборов), Лав (13).

Ф: Милтон (20), Коркмаз (14), Беркс (13).

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 107:101 (30:27, 26:19, 29:29, 22:26)

Ш: Розир (26), Грэм (21), Бийомбо (12).

Н: Рэндл (18), Портис (17), Трир (15).

«Вашингтон» — «Бруклин» — 110:106 (31:17, 29:30, 21:37, 29:22)

В: Бил (30), Хакимура (17), Бертанс (14).

Б: Леверт (34), Динуидди (18), Джордан (16 + 16 подборов).