«Вашингтон» отчислил Джордана Белла

Руководство «Вашингтона» решило расстаться с форвардом Джорданом Беллом (2,06 м, 102 кг), сообщает инсайдер The Athletic Фред Кац.

26-летний игрок находился в клубе на 10-дневном контракте.

В составе «Уизардс» баскетболист успел провести 3 матча, в которых набирал 3,3 очка, 5,3 подбора и 1,7 передачи.

Белл в ноябре был отчислен из «Лейкерс», где он оказался в результате обмена Джавейла Макги в «Кливленд». До этого форвард провел в лиге 154 матча за «Голден Стэйт», «Миннесоту» и «Мемфис»