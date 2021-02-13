«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорку», «Шарлотт» обыграл «Миннесоту»

«Нью-Йорк» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (109:91). «Уиззардз» проиграли вторую встречу подряд.

В другой встрече «Шарлотт» взял верх над «Миннесотой» (120:114). «Тимбервулвз» потерпели четвертое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 91:109 (23:30, 19:23, 22:26, 27:30)

В: Уэстбрук (23 + 10 передач), Мэтьюз (14), Браун (10).

Н: Рэндл (24 + 18 подборов), Куикли (16), Роуз (14).

«Шарлотт» — «Миннесота» — 120:114 (25:30, 35:29, 30:26, 30:29)

Ш: Розир (41), Болл (20 + 11 подборов), Зеллер (17).

М: Бизли (31), Таунс (25), Эдвардс (21).