«Портленд» обыграл «Филадельфию», «Орландо» проиграл «Голден Стэйт»
08:47
«Портленд» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:114.
«Трэйл Блэйзерс» выиграли 14-й матч в сезоне, «Сиксерс» потерпели 8-е поражение.
В параллельной встрече «Голден Стэйт» победил «Орландо» — 111:105. Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри набрал 40 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Орландо» — 111:105 (29:19, 18:36, 37:25, 27:25)
«Портленд» — «Филадельфия» — 118:114 (37:36, 23:27, 29:30, 29:21)
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