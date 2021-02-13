«Даллас» переиграл «Нью-Орлеан», Дончич набрал 46 очков
06:06
«Даллас» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (143:130). «Маверикс» одержали четвертую победу кряду. Разыгрывающий Лука Дончич набрал 46 очков и сделал 12 передач.
В другой встрече «Атланта» потерпела поражение от «Сан-Антонио» (114:125).
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Сан-Антонио» — 114:125 (29:36, 19:41, 24:33, 42:15)
А: Янг (25), Мэйс (20), Капела (14 + 11 подборов).
С: Дерозан (23), Джонсон (20), Мюррей (16).
«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 143:130 (27:34, 42:31, 39:36, 35:29)
Д: Дончич (46 + 12 передач), Порзингис (36), Финни-Смит (14).
Н: Уильямсон (36), Ингрэм (30), Бледсоу (16).
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