«Даллас» переиграл «Нью-Орлеан», Дончич набрал 46 очков

«Даллас» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (143:130). «Маверикс» одержали четвертую победу кряду. Разыгрывающий Лука Дончич набрал 46 очков и сделал 12 передач.

В другой встрече «Атланта» потерпела поражение от «Сан-Антонио» (114:125).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 114:125 (29:36, 19:41, 24:33, 42:15)

А: Янг (25), Мэйс (20), Капела (14 + 11 подборов).

С: Дерозан (23), Джонсон (20), Мюррей (16).

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 143:130 (27:34, 42:31, 39:36, 35:29)

Д: Дончич (46 + 12 передач), Порзингис (36), Финни-Смит (14).

Н: Уильямсон (36), Ингрэм (30), Бледсоу (16).