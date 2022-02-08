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Сегодня, 05:42

«Майами» переиграл «Вашингтон», «Шарлотт» проиграл «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Шарлотт» проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:116. В другой встрече «Майами» выиграл у «Вашингтона» — 121:100.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Торонто» — 101:116 (21:35, 20:21, 34:24, 26:36)

Ш: Бриджес (25), Розир (20), Убре (17), Болл (15), Вашингтон (15).

Т: Трент (24), Сиакам (24 + 11 подборов), Ванвлит (20), Ануноби (20).

«Вашингтон» — «Майами» — 100:121 (24:39, 29:21, 17:31, 30:30)

В: Кисперт (20), А. Холидэй (14), Харрелл (13), Кузма (12).

М: Адебайо (21), Батлер (19), Винсент (16), Мартин (15).

БК Вашингтон Уизардс
БК Майами Хит
БК Торонто Рэпторз
БК Шарлотт Хорнетс
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