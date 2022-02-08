Болл и Мюррэй заменят Дюранта и Грина в Матче всех звезд НБА

Разыгрывающие защитники Ламело Болл («Шарлотт») и Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио») примут участие в Матче всех звезд.

Как сообщает The Athletic, они заменят Кевина Дюранта («Бруклин») и Дрэймонда Грина («Голден Стэйт»). Дюрант и Грин не смогут сыграть из-за травм.

LaMelo Ball and Dejounte Murray have been named All-Star Game replacements for Kevin Durant and Draymond Green. pic.twitter.com/TrTP89ESQX — SportsCenter (@SportsCenter) February 7, 2022

В стартовой пятерке команды Восточной конференции вместо Дюранта займет форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

Ранее, 3 февраля, был представлен приз имени Коби Брайанта, который будут вручать лучшему баскетболисту Матча всех звезд.

Матч всех звезд НБА в этом году пройдет в Кливленде 19 февраля.