Болл и Мюррэй заменят Дюранта и Грина в Матче всех звезд НБА
Разыгрывающие защитники Ламело Болл («Шарлотт») и Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио») примут участие в Матче всех звезд.
Как сообщает The Athletic, они заменят Кевина Дюранта («Бруклин») и Дрэймонда Грина («Голден Стэйт»). Дюрант и Грин не смогут сыграть из-за травм.
В стартовой пятерке команды Восточной конференции вместо Дюранта займет форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.
Ранее, 3 февраля, был представлен приз имени Коби Брайанта, который будут вручать лучшему баскетболисту Матча всех звезд.
Матч всех звезд НБА в этом году пройдет в Кливленде 19 февраля.
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