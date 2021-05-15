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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» переиграть «Кливленд»

04:26
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«Вашингтон» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (120:105). Разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл: 21 очко, 13 подборов и 17 передач.

«Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции, а «Кавальерс» — 13-е.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Кливленд» — 120:105 (31:33, 27:23, 33:20, 29:29)

В: Уэстбрук (21 + 13 подборов + 17 передач), Бертанс (17), Хачимура (14), Р. Лопес (14).

К: Секстон (26), Аллен (18 + 14 подборов), Окоро (17).

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