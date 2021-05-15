Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» переиграть «Кливленд»
«Вашингтон» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (120:105). Разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл: 21 очко, 13 подборов и 17 передач.
«Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции, а «Кавальерс» — 13-е.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Кливленд» — 120:105 (31:33, 27:23, 33:20, 29:29)
В: Уэстбрук (21 + 13 подборов + 17 передач), Бертанс (17), Хачимура (14), Р. Лопес (14).
К: Секстон (26), Аллен (18 + 14 подборов), Окоро (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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