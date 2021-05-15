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«Денвер» переиграл «Детройт», «Филадельфия» выиграла у «Орландо»

05:27

«Филадельфия» переиграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (122:97). В других встречах «Оклахома» проиграла «Юте» (93:109), «Денвер» выиграл у «Детройта» (104:91).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Орландо» — 122:97 (27:24, 39:19, 30:26, 26:28)

Ф: Сет Карри (20), Милтон (15), Симмонс (13), Эмбиид (13 + 11 подборов).

О: Браздейкис (21), Хэмптон (12 + 11 подборов), Рэндл (12).

«Оклахома-Сити» — «Юта» — 93:109 (20:30, 27:31, 19:31, 27:17)

О: Михайлюк (19), Дек (18), Маледон (18).

Ю: Богданович (22), Кларксон (18), Гобер (16 + 18 подборов).

«Детройт» — «Денвер» — 91:104 (25:29, 28:28, 21:30, 17:17)

Дет: Диалло (18 + 12 подборов), Кук (17), Сирвидис (16), Бей (14).

Ден: Ховард (20), Йокич (20 + 15 подборов + 11 передач), Моррис (15).

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