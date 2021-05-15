«Денвер» переиграл «Детройт», «Филадельфия» выиграла у «Орландо»
«Филадельфия» переиграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (122:97). В других встречах «Оклахома» проиграла «Юте» (93:109), «Денвер» выиграл у «Детройта» (104:91).
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Орландо» — 122:97 (27:24, 39:19, 30:26, 26:28)
Ф: Сет Карри (20), Милтон (15), Симмонс (13), Эмбиид (13 + 11 подборов).
О: Браздейкис (21), Хэмптон (12 + 11 подборов), Рэндл (12).
«Оклахома-Сити» — «Юта» — 93:109 (20:30, 27:31, 19:31, 27:17)
О: Михайлюк (19), Дек (18), Маледон (18).
Ю: Богданович (22), Кларксон (18), Гобер (16 + 18 подборов).
«Детройт» — «Денвер» — 91:104 (25:29, 28:28, 21:30, 17:17)
Дет: Диалло (18 + 12 подборов), Кук (17), Сирвидис (16), Бей (14).
Ден: Ховард (20), Йокич (20 + 15 подборов + 11 передач), Моррис (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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