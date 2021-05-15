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Омер Юртсевен стал игроком «Майами»

00:16
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«Майами» на официальном сайте объявил о подписании центрового Омера Юртсевена. 22-летний турок не был выбран на драфте-2020.

В этом сезоне Юртсевен сыграл 14 матчей за «Оклахома-Сити» в Лиге развития. В среднем за игру он набирал по 15,2 очка, 9,3 подбора и 1,5 передачи.

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