«Вашингтон» выиграл у «Индианы» в плей-ин НБА
«Вашингтон» переиграл «Индиану» в матче плей-ин НБА (142:115). «Узиардз» получили право сыграть в плей-офф.
НБА
Плей-ин
«Вашингтон» — «Индиана» — 142:115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32)
В: Бил (25), Уэстбрук (18 + 15 передач), Хачимура (18), Гэффорд (15 + 13 подборов).
И: Брогдон (24), Сабонис (19 + 11 подборов + 10 передач), Макдермотт (13), Мартин (13).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю