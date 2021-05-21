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«Вашингтон» выиграл у «Индианы» в плей-ин НБА

05:41
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«Вашингтон» переиграл «Индиану» в матче плей-ин НБА (142:115). «Узиардз» получили право сыграть в плей-офф.

НБА

Плей-ин

«Вашингтон» — «Индиана» — 142:115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32)

В: Бил (25), Уэстбрук (18 + 15 передач), Хачимура (18), Гэффорд (15 + 13 подборов).

И: Брогдон (24), Сабонис (19 + 11 подборов + 10 передач), Макдермотт (13), Мартин (13).

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