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Карри, Йокич и Эмбиид претендуют на звание MVP сезона

02:51

Пресс-служба НБА назвала претендентов на награду лучшему игроку сезона-2020/21 в регулярном чемпионате. На звание MVP сезона претендуют разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и форвард «Денвер» Никола Йокич.

На звание новичка сезона претендуют Ламело Болл («Шарлотт»), Энтони Эдвардс («Миннесота») и Тайриз Халибертон («Сакраменто»), а на звание самого прогрессирующего игрока — Джерами Грант («Детройт»), Майкл Портер («Денвер»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»).

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