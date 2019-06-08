Ванвлит лишился зуба после удара локтем в лицо от Ливингстона. Также ему наложили семь швов

В пятом матче финальной серии НБА "Торонто Рэпторз" на выезде обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" – 105:92. В начале четвертой четверти травму получил защитник канадской команды Фред Ванвлит. Он покинул площадку с порезом под правым глазом после того, как получил удар локтем в лицо от Шона Ливингстона

В раздевалке игроку наложили семь швов на рану, также он лишился зуба, но обошелся без сотрясения, сообщает Sportsnet. Арбитры решили, что это был игровой эпизод, так как Ливингстону в это время пытался поставить блок-шот Серж Ибака.

Ouch 😯



Fred VanVleet heads to the locker room after taking an elbow to the face.#NBAFinals | #WeTheNorth | This game is on TSN. pic.twitter.com/ANQ2SA2zlY — Sportsnet (@Sportsnet) 8 июня 2019 г.

"Торонто" ведет в серии 3-1 и находится в шаге от чемпионства.